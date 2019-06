VIDÉO - Roland-Garros - Hoang : "Réduire l'écart avec Gaël et les autres"

13 vues | 01:07

Antoine Hoang n'aura pas fait le poids en 16es de finale de Roland-Garros face à Gaël Monfils. Le jeune Français s'est incliné en trois sets au troisième tour du tournoi (6-3, 6-2, 6-2) et espère réduire l'écart avec ses aînés le plus rapidement possible.

Eurosport uniquement avec CANAL*