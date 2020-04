Rétro - Sur le Rocher, Ferrero étrillé par Nadal en 2010

32 vues | 01:40

Il y a 10 ans, à Monte-Carlo, Rafael Nadal vivait un quart de finale plus difficile que prévu face à l'ancien vainqueur de Roland-Garros, Juan-Carlos Ferrero. Un succès en deux manches 6-4, 6-2 et six jeux concédés pour le roi Rafa, lancé vers un nouveau sacre sur le Rocher. Une belle performance tout de même pour Ferrero quand on sait que Nadal ne perdra plus que... 6 jeux en deux matches face

Eurosport uniquement avec CANAL*