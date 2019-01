VIDÉO - "Osaka frappe plus fort que Serena! Mouratoglou l'a confirmé"

1 039 vues | 02:46

DIP IMPACT - Quel début de saison pour Naomi Osaka! Vainqueur de son 2e titre du Grand Chelem à Melbourne et nouvelle n°1 mondiale, la Japonaise a tout pour écraser le circuit WTA tant elle a le mental et les armes pour faire la différence. Même une puissance de frappe supérieure à Serena Williams! Benoit Maylin et Arnaud Di Pasquale ne diront pas le contraire... même Patrick Mouratoglou.

