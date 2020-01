Une ramasseuse de balle heurte son mollet et tout est déréglé pour Sandgren

27 579 vues | 01:03

OPEN D'AUSTRALIE - Bien en place dans son match, Tennys Sandgren a vécu une drôle de mésaventure non sans conséquences. Durant le tie-break du quatrième set, l'Américain a été heurté bien involontairement par une ramasseuse de balles, genou contre mollet. Depuis, Roger Federer est parvenu à sauver sa tête et a remporté le quatrième set.



A l'autre bout de la planète, sous une chaleur accablante, l'Open d'Australie est le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Le plus "cool" mais aussi et surtout celui qui en dit long sur les ambitions des cadors du circuit.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de l'Australian Open grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.





