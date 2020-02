Un jeu arraché sur un coup de dés, puis Djoko s'est transformé

5 541 vues | 00:39

OPEN D'AUSTRALIE - Novak Djokovic a sauvé une balle de break à 1-1 dans le 4e set, avant de remporter ce jeu avec beaucoup de réussite, la balle tombant du bon côté pour lui, sur un revers coupé qui avait touché la bande. Voici le point en question, à partir duquel le Djoker a été solide au service lors de la manche, ne concédant plus d'occasion à Dominic Thiem, avant de gagner en 5 sets.



A l'autre bout de la planète, sous une chaleur accablante, l'Open d'Australie est le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Le plus "cool" mais aussi et surtout celui qui en dit long sur les ambitions des cadors du circuit.



