Un débat, deux points de vue : La Next Gen va-t-elle prendre le pouvoir en 2020 ?

DIP IMPACT - La Next Gen va-t-elle parvenir à prendre le dessus sur le Big Three en remportant au moins deux tournois du Grand Chelem cette saison ? Cette chaude question a été posée à Arnaud Di Pasquale et Antoine Benneteau dans notre émission hebdomadaire. Et nos consultants ne sont pas d'accord ! Alors, qui est le plus convaincant ?(Réalisation: Sébastien Petit)



A l'autre bout de la planète, sous une chaleur accablante, l'Open d'Australie est le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Le plus "cool" mais aussi et surtout celui qui en dit long sur les ambitions des cadors du circuit.



