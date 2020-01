Djokovic aussi a rendu hommage à Kobe à son entrée sur le court

5 165 vues | 00:55

OPEN D'AUSTRALIE - Affecté par la disparition tragique de Kobe Bryant, Novak Djokovic a tenu à rendre hommage au regretté basketteur américain à son entrée sur la Rod Laver Arena, mardi avant de défier Milos Raonic en quart de finale. Le Serbe portait une veste sur laquelle on pouvait voir un coeur ainsi que les initiales KB à côté des numéros 8 et 24, ceux portés par le "Black Mamba".



A l'autre bout de la planète, sous une chaleur accablante, l'Open d'Australie est le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Le plus "cool" mais aussi et surtout celui qui en dit long sur les ambitions des cadors du circuit.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de l'Australian Open grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.





