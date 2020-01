"Novak, c'est celui du Big 3 qui me convient le mieux, même s'il m'a éclaté plein de fois"

1 535 vues | 04:20

OPEN D'AUSTRALIE - Tout au long de la quinzaine, les champions reviennent pour vous sur leurs plus grands moments vécus à Melbourne. Dans ce deuxième épisode, Stan Wawrinka revient sur ses combats épiques en Australie, notamment ceux face à Novak Djokovic.



A l'autre bout de la planète, sous une chaleur accablante, l'Open d'Australie est le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Le plus "cool" mais aussi et surtout celui qui en dit long sur les ambitions des cadors du circuit.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de l'Australian Open grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.





