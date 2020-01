Barty - Kvitova : le résumé

4 727 vues | 02:54

OPEN D'AUSTRALIE - Ashleigh Barty n'était pas d'humeur à plaisanter. Contre Petra Kvitova dans ce qui aurait pu être une belle affiche de finale, la numéro un mondiale a dicté sa loi pour se qualifier mardi en demi-finale. L.'Australienne a disposé de son adversaire en deux temps : un premier set au couteau puis un deuxième en contrôle. Le résumé de la rencontre.



A l'autre bout de la planète, sous une chaleur accablante, l'Open d'Australie est le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Le plus "cool" mais aussi et surtout celui qui en dit long sur les ambitions des cadors du circuit.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de l'Australian Open grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.





