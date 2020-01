Les Hits : "La jouer roublard pour s'enlever de la pression, bien joué Federer"

2 068 vues | 06:17

LES HITS DU JOUR - Roger Federer fait profil bas, Marton Fucsovics défie l'arbitre, Grégoire Barrère vit une grande première et Djokovic s'offre le point du jour : Camille Pin et Arnaud Di Pasquale ne savaient plus où donner de la tête pour cette première journée à Melbourne. (Réalisation: Sébastien Petit)



A l'autre bout de la planète, sous une chaleur accablante, l'Open d'Australie est le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Le plus "cool" mais aussi et surtout celui qui en dit long sur les ambitions des cadors du circuit.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de l'Australian Open grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.





Eurosport uniquement avec CANAL*