"Interdisons les doubles fautes sur balle de match pour rejouer le point !"

4 003 vues | 04:53

OPEN D'AUSTRALIE - Sofia Kenin a déjoué tous les pronostics en remportant son premier titre du Grand Chelem, y compris ceux de nos consultants Georges Goven et Arnaud Di Pasquale, très déçus de voir se terminer cette finale sur une double faute de Garbine Muguruza. Pour l'importance du point, ils auraient préféré qu'il soit rejoué, histoire de finir sur un dernier bel échange. (Réal: Seb.Petit)



A l'autre bout de la planète, sous une chaleur accablante, l'Open d'Australie est le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Le plus "cool" mais aussi et surtout celui qui en dit long sur les ambitions des cadors du circuit.



