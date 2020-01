"Djokovic en a ras-le-bol de voir Federer et Nadal sur un piédestal"

105 vues | 06:44

OPEN D'AUSTRALIE - Novak Djokovic s'est qualifié pour sa 8e finale à Melbourne et pourtant, on le compare encore et toujours à Roger Federer, ce qui a le don de passablement l'agacer soulignent nos consultants dans les Hits du jour, largement consacrés à cette première demi-finale masculine. Mais Ashleigh Barty les a aussi étonnés... dans le mauvais sens du terme. (Réalisation: Sébastien Petit)



A l'autre bout de la planète, sous une chaleur accablante, l'Open d'Australie est le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Le plus "cool" mais aussi et surtout celui qui en dit long sur les ambitions des cadors du circuit.



