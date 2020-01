Le Commissioner est formel : le show doit continuer pour redonner le moral à l'Australie

70 vues | 03:05

Après nous avoir livré son interprétation de "Beds Are Burning", le Commissioner John McEnroe réfléchit au sens de jouer l'Open d'Australie. Si l'air est effectivement devanu plus respirable, alors oui, les joueurs doivent être là pour témoigner leur soutient au pays. En attandant des actions plus concrètes pour l'environnement.



A l'autre bout de la planète, sous une chaleur accablante, l'Open d'Australie est le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Le plus "cool" mais aussi et surtout celui qui en dit long sur les ambitions des cadors du circuit.



