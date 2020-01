La palette : Gauff, une technique déjà parfaite du haut de ses 15 ans

40 vues | 03:02

OPEN D'AUSTRALIE - A l'aide de sa palette, Camille Pin vous explique le phénomène Cori Gauff, Américaine de 15 ans qui va disputer son premier 8e de finale à Melbourne face à sa compatriote Sofia Kenin. Sa technique et son explosivité sont les deux principaux atouts de cette jeune qui n'a pas fini de surprendre son monde.



A l'autre bout de la planète, sous une chaleur accablante, l'Open d'Australie est le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Le plus "cool" mais aussi et surtout celui qui en dit long sur les ambitions des cadors du circuit.



