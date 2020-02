Si t'es Top 5, t'as aucune chance face à Djokovic

177 vues | 05:04

OPEN D'AUSTRALIE - Novak Djokovic poursuit sa domination à Melbourne avec panache. 8e titre majeur en 8 finales, personne ne peut en dire autant, pas même le Top 5 mondial qui n'arrive pas à le battre depuis 2008. Au contraire, Sofia Kenin a déjoué tous les pronostics en privant Garbine Muguruza d'un 3e titre majeur. Voici les stats marquantes de la quinzaine avec Jeu, Set et Maths. (réal: SP)



A l'autre bout de la planète, sous une chaleur accablante, l'Open d'Australie est le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Le plus "cool" mais aussi et surtout celui qui en dit long sur les ambitions des cadors du circuit.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de l'Australian Open grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.





Eurosport uniquement avec CANAL*