Di Pasquale: "Jo, on voulait juste te dire: 'je t'aime' "

VIDEO - Di Pasquale: "Jo-Wilfried Tsonga, on voulait juste te dire: 'je t'aime' "

29 vues | 02:21

OPEN D'AUSTRALIE - Cette semaine dans notre émission hebdomadaire Dip Impact, Arnaud Di Pasquale a voulu revenir sur l'abandon de Jo-Wilfried Tsonga au 1er tour à Melbourne face à Alex Popyrin. Une sortie de route crève-coeur qui a inspiré ce message plein de compassion de notre consultant. (Réalisation: Sébastien Petit)



A l'autre bout de la planète, sous une chaleur accablante, l'Open d'Australie est le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Le plus "cool" mais aussi et surtout celui qui en dit long sur les ambitions des cadors du circuit.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de l'Australian Open grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.





Eurosport uniquement avec CANAL*