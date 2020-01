Halep - Muguruza : le résumé

1 409 vues | 02:59

OPEN D'AUSTRALIE - Deux sets accrochés mais remportés par Garbine Muguruza, l'Espagnole a dominé Simona Halep en demi-finale à Melbourne (7-6, 7-5). Le résumé de sa victoire en vidéo.



A l'autre bout de la planète, sous une chaleur accablante, l'Open d'Australie est le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Le plus "cool" mais aussi et surtout celui qui en dit long sur les ambitions des cadors du circuit.



