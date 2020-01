Le Top 5 de mardi : Medvedev en mode mur au filet, Moutet fait parler son talent

1 475 vues | 01:58

OPEN D'AUSTRALIE - Chaque jour, retrouvez dans notre Top 5 les plus beaux points disputés au cours de la journée écoulée à Melbourne Park. Mardi, Daniil Medvedev a fait le spectacle avec un style peu académique mais efficace au filet. Le Russe a bien mérité sa 1ère place. S'il s'est incliné, Corentin Moutet a sorti l'un des coups de la journée avec un lob-tweener gagnant contre Marin Cilic.



A l'autre bout de la planète, sous une chaleur accablante, l'Open d'Australie est le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Le plus "cool" mais aussi et surtout celui qui en dit long sur les ambitions des cadors du circuit.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de l'Australian Open grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.





