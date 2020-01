VIDÉO - Le conte d'Henri : Federer, strip-tease, duel fratricide et finale, voici "La Clé" 2001

2 709 vues | 05:14

Dans "Le conte d'Henri", Henri Leconte revient avec Thomas Morel sur des moments forts de l'Open d'Australie. En 2001, Arnaud Clément devient le premier Français depuis les Mousquetaires à se hisser en finale du simple messieurs. Avant de s'incliner en finale contre André Agassi, "la Clé" avait notamment battu son pote Sébastien Grosjean en demi-finale.



A l'autre bout de la planète, sous une chaleur accablante, l'Open d'Australie est le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Le plus "cool" mais aussi et surtout celui qui en dit long sur les ambitions des cadors du circuit.



