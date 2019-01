Après Serena à New York, c'est Collins qui avait l'arbitre Carlos Ramos et son bip dans le viseur

2 247 vues | 02:05

OPEN D'AUSTRALIE - Alors qu'un moniteur censé bipper lorsque la balle est "let" s'est activé au moment où Danielle Collins servait, l'arbitre Carlos Ramos a décidé de redonner deux balles de service à l'Américaine. Bis repetita sur le service suivant avec un bip inapproprié. Suffisant pour mettre Collins hors d'elle, reprochant à l'arbitre de ne pas avoir éteint l'appareil défaillant à temps.



A l'autre bout de la planète, sous une chaleur accablante, l'Open d'Australie est le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Le plus "cool" mais aussi et surtout celui qui en dit long sur les ambitions des cadors du circuit.



