Garcia : "L'objectif ? Réussir à gagner des Grands Chelems"

A l'autre bout de la planète, sous une chaleur accablante, l'Open d'Australie est le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Le plus "cool" mais aussi et surtout celui qui en dit long sur les ambitions des cadors du circuit.

OPEN D'AUSTRALIE - Avant d'entamer sa saison 2019, Caroline Garcia s'est arrêtée au micro d'Eurosport pour faire le point sur sa préparation et ses objectifs de l'année. Après une année 2018 plus en retrait que 2017, où elle avait brillé, la Française espère retrouver des résultats conformes à ses attentes et, pourquoi pas, réussir à soulever un Majeur.