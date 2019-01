"C'était la surprise Barty"

126 vues | 02:31

OPEN D'AUSTRALIE - Ce dimanche, Ashleigh Barty s'est qualifiée pour ses premiers quarts de finale en Grand Chelem en battant Maria Sharapova en trois sets. Une sacrée surprise, qui lui permet de "faire Barty des meilleures", dixit Benoit Maylin.



A l'autre bout de la planète, sous une chaleur accablante, l'Open d'Australie est le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Le plus "cool" mais aussi et surtout celui qui en dit long sur les ambitions des cadors du circuit.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de l'Australian Open grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.





