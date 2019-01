Mauresmo : "On ne s’attendait pas à ce que Pouille reprenne confiance aussi vite"

498 vues | 04:09

OPEN D'AUSTRALIE - Au micro d'Eurosport, Amélie Mauresmo est revenue sur ses débuts en fanfare en tant que coach de Lucas Pouille. Selon elle, le Français a su se remobiliser après son année 2018 pour reprendre du plaisir et retrouver l'appétit de la compétition. Reste désormais à trouver la solution face à Novak Djokovic qu'il affronte ce vendredi.



A l'autre bout de la planète, sous une chaleur accablante, l'Open d'Australie est le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Le plus "cool" mais aussi et surtout celui qui en dit long sur les ambitions des cadors du circuit.



