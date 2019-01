"Garcia a eu deux tours faciles, le 3e ne le sera pas"

49 vues | 02:23

OPEN D'AUSTRALIE - Dans l'émission Eurosport Tennis Club, Benoit Maylin, Marion Bartoli et Patrick Mouratoglou n'ont pas été surpris par la performance de Caroline Garcia, facile vainqueur de ses deux premiers tours. Mais son prochain match face à l'Américaine Danielle Collins, très performante sur dur, sera bien plus relevé.



A l'autre bout de la planète, sous une chaleur accablante, l'Open d'Australie est le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Le plus "cool" mais aussi et surtout celui qui en dit long sur les ambitions des cadors du circuit.



