"Il se murmure que Garcia reviendrait en Fed Cup au détriment de Mladenovic..."

260 vues | 02:45

DIP IMPACT - En Australie, Kristina Mladenovic a autant déçu que Caroline Garcia en simple. Ceci dit, les rumeurs vont bon train autour d'un retour de la seconde au détriment de la première au sein de l'équipe de Fed Cup, dont s'occupe désormais Julien Benneteau. Une décision qui ferait grand bruit, mais qui ne serait pas illogique, selon nos chroniqueurs Arnaud Di Pasquale et Benoit Maylin.



A l'autre bout de la planète, sous une chaleur accablante, l'Open d'Australie est le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Le plus "cool" mais aussi et surtout celui qui en dit long sur les ambitions des cadors du circuit.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de l'Australian Open grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.





Eurosport uniquement avec CANAL*