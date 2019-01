VIDÉO - Même quand on s'appelle Federer, on ne passe pas sans accréditation !

4 958 vues | 00:25

Scène cocasse ce samedi à Melbourne. Roger Federer avait oublié de passer son accréditation joueur autour du cou. Le double tenant du titre s'est retrouvé bloqué dans un couloir par une personne de la sécurité et a dû attendre qu'on lui ramène son accréditation pour pouvoir passer !



A l'autre bout de la planète, sous une chaleur accablante, l'Open d'Australie est le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Le plus "cool" mais aussi et surtout celui qui en dit long sur les ambitions des cadors du circuit.



