Le Top 5 des points de samedi : Popyrin invente le smash de défense depuis la bâche

OPEN D'AUSTRALIE - Alexei Popyrin a fini par céder en cinq sets samedi face à Lucas Pouille en 16es de finale. Mais le jeune Australien a mis le feu à la Margaret Court Arena en signant le point du jour : un extraordinaire coup de défense, un smash joué plusieurs mètres derrière la ligne de fond. Tout ça, en prime, pour réussir le break dans la 4e manche !



A l'autre bout de la planète, sous une chaleur accablante, l'Open d'Australie est le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Le plus "cool" mais aussi et surtout celui qui en dit long sur les ambitions des cadors du circuit.



