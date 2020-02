VIDÉO - "Not too bad", le retour : Djokovic s'amuse avec son ami journaliste italien

1 751 vues | 00:39

Victorieux de Dominic Thiem en finale de l'Open d'Australie, Novak Djokovic a débuté sa conférence de presse avec le sourire. Il a tenu à faire dire ''Not too bad'' à son ami journaliste Ubaldo Scanagatta, habitué à féliciter le Serbe avec un accent très prononcé. Une ''private joke'' et un numéro de duettistes qui a fait rire toute la salle une nouvelle fois...

