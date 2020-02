VIDÉO - Match for Africa - La volée gagnante de Bill Gates face à Nadal au terme d'un rallye dingue

Associé à Roger Federer à l’occasion de la troisième édition du « Match for Africa » organisé ce vendredi par la fondation du joueur suisse, Bill Gates s’est offert un point gagnant face à la paire composée de Rafael Nadal et de l'acteur et animateur Trevor Noah.

