Attention le Big Three : Medvedev tient les stats qui tuent

JEU, SET ET MATHS - Après Cincinnati, Shanghai ! Daniil Medvedev a remporté son deuxième titre de suite en Masters 1000 et pointe désormais à la 3e place mondiale. Depuis le début de la saison estivale américaine, le Russe a le vent en poupe avec 6 finales de suite et une réussite insolente que personne ne peut contester. La preuve en chiffres. (Stats: Jeu, Set et Maths - Réal: Sébastien Petit)

