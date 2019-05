VIDEO - Jeu, Set et Maths : Novak Djokovic reste le plus fort des cadors

MASTERS 1000 ROME - En gagnant à Rome, Nadal devient le plus vieux joueur à gagner un masters 1000 sur terre battue. La défaite de Djokovic ne l'empêche pas d'être le joueur à avoir battu le plus de membres du top 10 depuis un an. Retour en stats sur les faits marquants de la semaine. (Réalisation : Alicia Roux)

