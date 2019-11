VIDÉO - Masters Next Gen - Ugo Humbert : "Je me sens prêt à faire mieux l'année prochaine"

MASTERS NEXT GEN - Battu lors de ses deux premiers matches et déjà éliminé, Ugo Humbert a remporté jeudi son dernier match du tournoi à Milan contre l'Italien Jannik Sinner (4-3, 3-4, 4-2, 4-2). Le Français espère maintenant revenir plus fort la saison prochaine.

