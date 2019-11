VIDÉO - Masters Next Gen - Deux sur deux pour de Minaur

2 vues | 00:53

L'Australien, 18e joueur mondial et tête de série numéro 1 de ce tournoi, est le seul joueur de ce groupe A à compter désormais deux victoires. Il a ainsi pris la mesure de Miomir Kecmanovic en quatre manches (4-1, 4-3, 1-4, 4-0) et un peu moins d'une heure et demie de jeu (1h24 exactement).

