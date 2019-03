VIDÉO - Aïe ! Terrassé par des crampes, Kuhn s'effondre sur le court et abandonne contre M.Zverev

ATP MIAMI - Nicola Kuhn se souviendra de son 19e anniversaire. D'abord parfait face à Mischa Zverev pour mener 6-4, 5-2 et obtenir huit balles de match, l'Espagnol a fini par perdre le 2e set. Au début du 3e, son corps a finalement lâché. Perclus de crampes et probablement à bout nerveusement, il a abandonné, en pleurs et incapable de bouger sans l'aide d'un kiné. Un KO physique impressionnant.

