Coronavirus : Vers une paralysie totale du circuit ? Revivez DiP Impact

DIP IMPACT - Vous êtes fan de la petite balle jaune? Alors ressortez vos raquettes: c'est le retour de votre émission tennis hebdomadaire! Tous les mardis à 17h, Arnaud Di Pasquale et Antoine Benneteau vous retrouvent pour un live, sur Facebook et Eurosport.fr, pour parler de l'actu tennis. Cette semaine, retour sur l'annulation du Masters 1000 d'Indian Wells et les conséquences que ça engendre.

