VIDÉO - Masters - Herbert et Mahut qualifiés avec brio

12 vues | 01:02

Deux matches et déjà qualifiés. En dominant la paire allemande composée de Kevin Krawietz et Andreas Mies en deux sets (7-5, 7-6 [3]), Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont validé ce mercredi leur billet pour les demi-finales du Masters de double.

