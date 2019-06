Il y a 3 ans - Novak Djokovic réussissait le Grand Chelem sur deux ans !

vue | 01:01

5 juin 2016 : Une date historique pour Novak Djokovic, qui réalise son rêve ultime en gagnant Roland-Garros pour la première fois face à Andy Murray en finale. Le Serbe fait même coup double en devenant le premier joueur de l'ère moderne à détenir simultanément les quatre levées du Grand Chelem après Wimbledon et l'US Open 2015 et l'Open d'Australie 2016. Un exploit que Rafael Nadal et Roger

Eurosport uniquement avec CANAL*