Hopman Cup - L'Allemagne file en finale

Comme en 2018, l'Allemagne et la Suisse ont rendez-vous en finale de la Homan Cup. Ce vendredi, Alexander Zverev et Angelique Kerber ont propulsé l'Allemagne en finale suite à leur succès respectif en simple contre Matthew Ebden et Ashleigh Barty, avant de lâcher le double face au pays hôte, l'Australie.

