Batailles à la volée, passings... Federer et Bencic n'ont rien laissé passer à Zverev et Kerber

VIDÉO - Hopman Cup : Federer et Bencic n'ont rien laissé passer à Zverev et Kerber

HOPMAN CUP - Roger Federer et Belinda Bencic se sont imposés au bout du suspense contre Alexander Zverev et Angelique Kerber en finale (4-0, 1-4, 4-3). Les Suisses n'ont rien lâché contre les Allemands, et ont montré un impressionnant jeu à la volée.

