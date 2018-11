Finale - La paire Mahut - Herbert redonne espoir à la France

116 vues | 00:57

Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont maintenu les espoirs de la France en finale de la Coupe Davis avec une victoire en double ce samedi.Menés 2-0 après la première journée, les Français ont mis plus de trois heures et demie pour battre les Croates Ivan Dodig et Mate Pavic 6-4, 6-4, 6-4, 3-6 et 7-6. La Croatie ne mène plus que 2-1.

Eurosport uniquement avec CANAL*