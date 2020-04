VIDÉO - Faut-il plus de Paire et de Kyrgios sur le circuit ?

154 vues | 04:14

LE DEBAT – Dans le cadre de notre émission, nos journalistes Olivier Canton, Cyril Morin et Laurent Vergne ont donné leur point de vue sur les joueurs de caractère, à l’image des Benoit Paire, des Nick Kyrgios et autres Daniil Medvedev. Sur les court et dehors, faut-il encourager ce type de joueur dans cette démarche de casser les codes, dans une ATP jugée parfois comme trop lisse.

Eurosport uniquement avec CANAL*