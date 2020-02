Dubaï - Brady atteint sa première demie

1 vue | 01:10

Jennifer Brady n'en finit plus de surprendre ! La 52e joueuse mondiale, issue des qualifications, a éliminée l’Espagnole Garbine Muguruza, 16e au classement WTA et tête de série n°9, en trois manches (6-7 (5), 6-3, 6-4) et 2h12 de jeu, ce jeudi en quarts à Dubaï. C'est la première fois que l'Américaine se qualifie pour les demi-finales dans un tournoi WTA Premier.

