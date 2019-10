De la fessée "historique" de Djoko contre Pouille à "l'exploit" de Zverev : Les stats de la semaine

7 786 vues | 01:54

JEU, SET ET MATHS - A Tokyo, Novak Djokovic n'avait visiblement pas de temps à perdre sur le court. Il a mangé Lucas Pouille tout cru en quart de finale. Alexander Zverev, lui, a réussi à boucler un match sans commettre de double faute. Croyez-le ou non, mais c'est un petit exploit pour l'Allemand. (Stats : Jeu, Set et Maths ; réalisation : Anne Thirion)

Eurosport uniquement avec CANAL*