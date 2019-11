"Si la guerre des compétitions continue, ce sera la mort du tennis"

31 vues | 01:38

DIP IMPACT - Pour notre consultant Benoit Maylin, la guerre intestine des compétitions internationales entre l'ATP et la Fédération internationale pourrait mener à un désintéressement généralisé, au point de tuer toutes les Coupes. Raison pour laquelle Nadal et Djokovic militent pour fusionner la Coupe Davis et l'ATP Cup afin de créer une seule compétition par équipe.

