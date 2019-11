Nadal et la Coupe Davis, 15 ans d'amour fou

VIDEO - Nadal et la Coupe Davis, 15 ans de stats et d'amour fous

288 vues | 02:22

JEU, SET ET MATHS - A Madrid, l'Espagne a décroché son 6e Saladier d'Argent, grâce à son incontournable champion, le numéro un mondial Rafael Nadal, invaincu depuis 15 ans en Coupe Davis. Voici les cinq chiffres les plus fous de cette phase finale de compétition new look. (Stats: Jeu, Set et Maths, Réalisation: Sébastien Petit)

