Di Pasquale : "C'est la rareté qui fera la valeur de l'événement Coupe Davis"

02:01

DIP IMPACT - Arnaud Di Pasquale et Benoit Maylin l'ont répété : il fallait réformer cette Coupe Davis mais pas de la manière dont Rakuten et Gerard Piqué l'ont fait en voulant la condenser en un même lieu sur une courte période et en la maintenant chaque année. La solution à leurs yeux aurait été de l'organiser tous les deux ans, en alternance avec la Fed Cup.

