"Cette Coupe Davis n'a même pas l'ambiance des Interclubs"

COUPE DAVIS - Le début de cette nouvelle ère à Madrid n'a pas soulevé encore les foules. Les tribunes restent vides en début de journée pour les phases de groupe. Reste à savoir comment sera l'ambiance lors de l'entrée en lice de l'Espagne et lors de la phase finale car, pour le moment, l'atmosphère Coupe Davis est bel et bien absente comme le souligne Benoit Maylin et Camille Pin dans Dip Impact.

