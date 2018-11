VIDÉO - "Un peu triste de se dire que l'on ne vivra plus un double dans une telle ambiance"

453 vues | 03:41

COUPE DAVIS – Nos envoyés spéciaux Laurent Vergne et Maxime Dupuis sont revenus sur le double remporté par Herbert et Mahut, samedi. Ils ont retenu, principalement, la chaude ambiance qui a régné tout au long de la rencontre et qui manquera à tout le monde dès l'année prochaine avec la nouvelle Coupe Davis.

Eurosport uniquement avec CANAL*