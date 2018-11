Tennis fiction : Même avec le double dans la poche, la Coupe Davis serait-elle encore gagnable ?

30 vues | 02:48

COUPE DAVIS – Et même si les Bleus gagnaient le double samedi, pourraient-ils encore rêver au Saladier d'Argent alors qu'il faudrait gagner les deux simples de dimanche face à Marin Cilic et Borna Coric ? Et avec qui ? Lucas Pouille en recours ? Et quel joueur pour un éventuel cinquième match alors que Jo-Wilfried Tsonga est touché ?

