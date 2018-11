VIDÉO - Pouille et Herbert alignés en simple dimanche ? "C'est plausible et même probable"

COUPE DAVIS – Nos envoyés spéciaux Laurent Vergne et Maxime Dupuis se sont penchés sur la journée de dimanche et les deux derniers simples de la finale de la Coupe Davis entre la France et la Croatie. Qui sera sur le pont ? Nos journalistes parient sur une doublette Lucas Pouille – Pierre-Hugues Herbert.

